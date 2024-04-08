ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
МО РФ: ПВО сбила 3 французские авиабомбы Hammer, 4 снаряда HIMARS и 291 БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 291 украинский беспилотник, три авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 762 единицы специальной военной автомобильной техники.
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