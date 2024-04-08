https://ria.ru/20240408/pvo-1938605232.html

ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ

ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 291 украинский беспилотник, три авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:54

2024-04-08T14:54

2024-04-08T14:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 291 украинский беспилотник, три авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 762 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, франция, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)