https://ria.ru/20240408/putin-1938709816.html

Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту

Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по системе мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:25

2024-04-08T20:25

2024-04-08T20:25

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

российский союз промышленников и предпринимателей

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по системе мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом. Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ... подготовить при участии общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и по созданию соответствующих условий", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20240408/putin-1938699838.html

https://rsport.ria.ru/20240307/putin-1931703447.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, российский союз промышленников и предпринимателей, агентство стратегических инициатив (аси)