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Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту - РИА Новости, 08.04.2024
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20:25 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938709816.html
Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту
Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по системе мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:25
2024-04-08T20:25
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
российский союз промышленников и предпринимателей
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по системе мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом. Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ... подготовить при участии общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и по созданию соответствующих условий", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240408/putin-1938699838.html
https://rsport.ria.ru/20240307/putin-1931703447.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, российский союз промышленников и предпринимателей, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил проработать систему мотивации работников предприятий к спорту

Путин поручил представить идеи по мотивации работников предприятий к спорту

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по системе мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом.
Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям
Вчера, 19:29
"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ... подготовить при участии общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и по созданию соответствующих условий", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Президент РФ В. Путин посетил военное авиационное училище в Краснодаре
Путин порекомендовал всем гражданам России заниматься спортом
7 марта, 13:27
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСветлана ЧупшеваРоссийский союз промышленников и предпринимателейАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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