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Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 08.04.2024
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19:46 08.04.2024 (обновлено: 21:24 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938702486.html
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 08.04.2024
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:46
2024-04-08T21:24
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
эра-глонасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС".Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" рассмотреть вопрос о включении в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры Государственной автоматизированной информационной системы "Эра-Глонасс". Доклад - до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество, эра-глонасс
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество, ЭРА-ГЛОНАСС
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Путину доложат о включении в нацпроект по БПЛА организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС".
Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Чернышенко рассказал о снижении затрат на топливо благодаря GPS/ГЛОНАСС
15 ноября 2023, 18:15
"Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" рассмотреть вопрос о включении в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры Государственной автоматизированной информационной системы "Эра-Глонасс". Доклад - до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте поручения.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения 81 тысячу вызовов автомобилистов
28 декабря 2023, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)ОбществоЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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