https://ria.ru/20240408/putin-1938702486.html
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 08.04.2024
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:46
2024-04-08T19:46
2024-04-08T21:24
россия
владимир путин
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светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
эра-глонасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС".Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" рассмотреть вопрос о включении в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры Государственной автоматизированной информационной системы "Эра-Глонасс". Доклад - до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html
https://ria.ru/20231228/era-glonass-1918516032.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество, эра-глонасс
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество, ЭРА-ГЛОНАСС
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
Путину доложат о включении в нацпроект по БПЛА организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"