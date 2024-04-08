https://ria.ru/20240408/putin-1938702486.html

Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 08.04.2024

Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:46

2024-04-08T19:46

2024-04-08T21:24

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

эра-глонасс

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 сентября доложить о включении в нацпроект по БПЛА организации гибридной сети связи с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС".Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" рассмотреть вопрос о включении в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры Государственной автоматизированной информационной системы "Эра-Глонасс". Доклад - до 30 сентября 2024 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html

https://ria.ru/20231228/era-glonass-1918516032.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество, эра-глонасс