https://ria.ru/20240408/putin-1938700144.html
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:31
2024-04-08T19:31
2024-04-08T19:32
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"… б) рассмотреть вопросы: о распространении мер поддержки создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на создание зарядной инфраструктуры для медленной зарядки такого транспорта", - указывается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2024 года. Установка быстрых ЭЗС субсидируется государством: компенсируется до 60% стоимости зарядки (1,86 миллиона рублей) и до 30% (900 000 рублей) от фактических затрат на техприсоединение к электросети. Пилотный проект по созданию электрозаправочных станций стартовал в 2022 году.
https://ria.ru/20230918/putin-1897066507.html
https://ria.ru/20240112/tekhproekt-1920938752.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для медленной автозарядки