Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 08.04.2024 (обновлено: 19:32 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938700144.html
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:31
2024-04-08T19:32
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"… б) рассмотреть вопросы: о распространении мер поддержки создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на создание зарядной инфраструктуры для медленной зарядки такого транспорта", - указывается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2024 года. Установка быстрых ЭЗС субсидируется государством: компенсируется до 60% стоимости зарядки (1,86 миллиона рублей) и до 30% (900 000 рублей) от фактических затрат на техприсоединение к электросети. Пилотный проект по созданию электрозаправочных станций стартовал в 2022 году.
https://ria.ru/20230918/putin-1897066507.html
https://ria.ru/20240112/tekhproekt-1920938752.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки

Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для медленной автозарядки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"… б) рассмотреть вопросы: о распространении мер поддержки создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на создание зарядной инфраструктуры для медленной зарядки такого транспорта", - указывается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта
18 сентября 2023, 19:10
Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2024 года.
Установка быстрых ЭЗС субсидируется государством: компенсируется до 60% стоимости зарядки (1,86 миллиона рублей) и до 30% (900 000 рублей) от фактических затрат на техприсоединение к электросети. Пилотный проект по созданию электрозаправочных станций стартовал в 2022 году.
Девушка инженер работает над созданием беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Более 290 техпроектов заявлено на форум "Сильные идеи для нового времени"
12 января, 14:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала