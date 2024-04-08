https://ria.ru/20240408/putin-1938700144.html

Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки

Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил проработать поддержку инфраструктуры для автозарядки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:31

2024-04-08T19:31

2024-04-08T19:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"… б) рассмотреть вопросы: о распространении мер поддержки создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на создание зарядной инфраструктуры для медленной зарядки такого транспорта", - указывается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени". Доклад необходимо подготовить до 30 июня 2024 года. Установка быстрых ЭЗС субсидируется государством: компенсируется до 60% стоимости зарядки (1,86 миллиона рублей) и до 30% (900 000 рублей) от фактических затрат на техприсоединение к электросети. Пилотный проект по созданию электрозаправочных станций стартовал в 2022 году.

https://ria.ru/20230918/putin-1897066507.html

https://ria.ru/20240112/tekhproekt-1920938752.html

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экономика, россия, владимир путин