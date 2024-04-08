https://ria.ru/20240408/putin-1938699838.html
Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям
Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям
Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" мероприятия для создания системы мотивации людей к здоровому... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:29
2024-04-08T19:29
2024-04-08T19:29
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" мероприятия для создания системы мотивации людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом на основе российских цифровых платформ и мобильных приложений. Перечень поручений президента по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству РФ совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено "при разработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html
https://rsport.ria.ru/20240214/putin-1927400639.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), год семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Год семьи
Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям
Путин поручил продумать систему мотивации к спорту на основе цифровых платформ