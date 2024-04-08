https://ria.ru/20240408/putin-1938699838.html

Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям

Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил продумать систему мотивации к спортивным занятиям

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" мероприятия для создания системы мотивации людей к здоровому... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:29

2024-04-08T19:29

2024-04-08T19:29

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

год семьи

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" мероприятия для создания системы мотивации людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом на основе российских цифровых платформ и мобильных приложений. Перечень поручений президента по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству РФ совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" поручено "при разработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20240220/putin-1928590138.html

https://rsport.ria.ru/20240214/putin-1927400639.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), год семьи