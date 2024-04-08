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Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области - РИА Новости, 08.04.2024
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Туризм
 
19:03 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html
Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области
Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с правительством Ленинградской области до 15 июня подготовить предложения по расширению оснований для... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:03
2024-04-08T19:03
туризм
ленинградская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с правительством Ленинградской области до 15 июня подготовить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов для их использования в целях туризма. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Ленинградской области и представить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях осуществления рекреационной деятельности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - 15 июня.
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ленинградская область, владимир путин, россия
Туризм, Ленинградская область, Владимир Путин, Россия
Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду Ленинградской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с правительством Ленинградской области до 15 июня подготовить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов для их использования в целях туризма.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Ленинградской области и представить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях осуществления рекреационной деятельности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - 15 июня.
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ТуризмЛенинградская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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