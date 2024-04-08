https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html

Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области

Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос по лесному фонду в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с правительством Ленинградской области до 15 июня подготовить предложения по расширению оснований для... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:03

2024-04-08T19:03

2024-04-08T19:03

туризм

ленинградская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с правительством Ленинградской области до 15 июня подготовить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов для их использования в целях туризма. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Ленинградской области и представить предложения по расширению оснований для перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях осуществления рекреационной деятельности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - 15 июня.

https://ria.ru/20240219/zapovednik-1928342299.html

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ленинградская область, владимир путин, россия