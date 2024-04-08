https://ria.ru/20240408/putin-1938689247.html

Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

Президент России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:32

2024-04-08T18:32

2024-04-08T18:39

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

евразийский экономический союз

брикс

агентство стратегических инициатив (аси)

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... при участии заинтересованных организаций разработать "дорожную карту" реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и объединение БРИКС", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934698480.html

https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, евразийский экономический союз, брикс, агентство стратегических инициатив (аси), в мире