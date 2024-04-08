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Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций - РИА Новости, 08.04.2024
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18:32 08.04.2024 (обновлено: 18:39 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938689247.html
Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций
Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций
Президент России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:32
2024-04-08T18:39
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
евразийский экономический союз
брикс
агентство стратегических инициатив (аси)
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... при участии заинтересованных организаций разработать "дорожную карту" реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и объединение БРИКС", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934698480.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, евразийский экономический союз, брикс, агентство стратегических инициатив (аси), в мире
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Евразийский экономический союз, БРИКС, Агентство стратегических инициатив (АСИ), В мире
Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

Путин поручил продумать создание центров развития передовых компетенций

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать "дорожную карту" по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий.
Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... при участии заинтересованных организаций разработать "дорожную карту" реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и объединение БРИКС", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
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