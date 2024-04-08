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Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства - РИА Новости, 08.04.2024
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12:24 08.04.2024 (обновлено: 12:39 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938550755.html
Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства
Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства - РИА Новости, 08.04.2024
Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:24
2024-04-08T12:39
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
политика
россия
илья шестаков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня в Кремле президент продолжает рабочие встречи. Среди них у него с докладом будет руководитель агентства по Росрыболовству Илья Шестаков. Они регулярно встречаются, отрасль важнейшая для нашей экономики", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Росрыболовства сообщала, что ведомство направляет дополнительные средства для помощи людям в Оренбургской области, пострадавшей из-за наводнения после прорыва дамбы в Орске.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренко
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), политика, россия, илья шестаков, дмитрий песков, владимир путин
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Политика, Россия, Илья Шестаков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства

Песков: Путин заслушает в понедельник доклад руководителя Росрыболовства

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Сегодня в Кремле президент продолжает рабочие встречи. Среди них у него с докладом будет руководитель агентства по Росрыболовству Илья Шестаков. Они регулярно встречаются, отрасль важнейшая для нашей экономики", - сказал Песков.
Кета - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Россия с начала года увеличила вылов рыбы
26 февраля, 14:45
Ранее пресс-служба Росрыболовства сообщала, что ведомство направляет дополнительные средства для помощи людям в Оренбургской области, пострадавшей из-за наводнения после прорыва дамбы в Орске.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренко
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ПолитикаРоссияИлья ШестаковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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