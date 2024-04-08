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Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
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11:54 08.04.2024 (обновлено: 11:55 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938540373.html
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД, "Сбером" и исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:54
2024-04-08T11:55
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД, "Сбером" и исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации... определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов", – говорится в документе. Срок - до 1 июля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ноябре прошлого года президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин сообщал РИА Новости, что пассажиры разбирают билеты в эконом-класс поезда "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, по 3,8-7 тысяч рублей и будут готовы платить 10-12 тысяч рублей за билет по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ Москва-Петербург, будет стоить чуть дороже "Сапсана", сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.
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экономика, технологии, москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд
Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург

Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург до 1 июля

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД, "Сбером" и исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации... определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов", – говорится в документе.
Срок - до 1 июля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ноябре прошлого года президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин сообщал РИА Новости, что пассажиры разбирают билеты в эконом-класс поезда "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, по 3,8-7 тысяч рублей и будут готовы платить 10-12 тысяч рублей за билет по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ Москва-Петербург, будет стоить чуть дороже "Сапсана", сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.
Машинист в кабине высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург
2 октября 2023, 04:14
 
ЭкономикаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОлег БелозеровРЖД
 
 
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