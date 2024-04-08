Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург до 1 июля
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД, "Сбером" и исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации... определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов", – говорится в документе.
Срок - до 1 июля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ноябре прошлого года президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин сообщал РИА Новости, что пассажиры разбирают билеты в эконом-класс поезда "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, по 3,8-7 тысяч рублей и будут готовы платить 10-12 тысяч рублей за билет по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ Москва-Петербург, будет стоить чуть дороже "Сапсана", сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.
Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург
2 октября 2023, 04:14