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Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!" - РИА Новости, 08.04.2024
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:36
2024-04-08T11:36
2024-04-08T11:36
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!". Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов. Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.
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технологии, россия, челябинская область, свердловская область, владимир путин, валерий фролов, уралвагонзавод
Культура, Технологии, Россия, Челябинская область, Свердловская область, Владимир Путин, Валерий Фролов, Уралвагонзавод
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"
Путин рекомендовал регионам подумать о проведении конкурса "А ну-ка, девушки!"