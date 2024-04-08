https://ria.ru/20240408/putin-1938534179.html

Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"

Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!" - РИА Новости, 08.04.2024

Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:36

2024-04-08T11:36

2024-04-08T11:36

культура

технологии

россия

челябинская область

свердловская область

владимир путин

валерий фролов

уралвагонзавод

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!". Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов. Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.

https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html

россия

челябинская область

свердловская область

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технологии, россия, челябинская область, свердловская область, владимир путин, валерий фролов, уралвагонзавод