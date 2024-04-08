Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!" - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938534179.html
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!" - РИА Новости, 08.04.2024
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:36
2024-04-08T11:36
культура
технологии
россия
челябинская область
свердловская область
владимир путин
валерий фролов
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!". Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов. Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
россия
челябинская область
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, челябинская область, свердловская область, владимир путин, валерий фролов, уралвагонзавод
Культура, Технологии, Россия, Челябинская область, Свердловская область, Владимир Путин, Валерий Фролов, Уралвагонзавод
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурс "А ну-ка, девушки!"

Путин рекомендовал регионам подумать о проведении конкурса "А ну-ка, девушки!"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!". Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов.
Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.
Путин на предприятиях в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путину показали готовые к отправке в войска современные танки
15 февраля, 18:36
 
КультураТехнологииРоссияЧелябинская областьСвердловская областьВладимир ПутинВалерий ФроловУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала