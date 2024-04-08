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Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей - РИА Новости, 08.04.2024
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10:43 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938517567.html
Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей
Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить предложения о дополнительных мерах по увеличению поставок магистральных седельных... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:43
2024-04-08T10:43
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
алексей цыденов
ассоциация международных автомобильных перевозчиков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить предложения о дополнительных мерах по увеличению поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автоперевозчиков, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и организаций – производителей магистральных седельных тягачей предложения о дополнительных мерах, направленных на увеличение поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автомобильных перевозчиков, обратив внимание на необходимость повышения доступности таких тягачей и рассмотрев вопрос о расширении для этих целей механизма льготного лизинга колесных транспортных средств, и представить указанные предложения", - отмечается в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин. Президент также поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" до 15 апреля проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение расходов, связанных с транспортировкой отдельных видов продукции, поставляемой на внешние рынки, в части, касающейся стимулирования получателей указанных субсидий к привлечению для осуществления такой транспортировки исключительно российских транспортных компаний. Кроме того, к этому сроку кабмину поручено представить предложения о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих увеличение размеров сумм суточных или полевого довольствия, выплачиваемых работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера. Ответственными по этим вопросам назначены Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.
https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, алексей цыденов, ассоциация международных автомобильных перевозчиков
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей

Путин поручил подготовить меры по увеличению поставок тягачей автоперевозчикам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить предложения о дополнительных мерах по увеличению поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автоперевозчиков, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и организаций – производителей магистральных седельных тягачей предложения о дополнительных мерах, направленных на увеличение поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автомобильных перевозчиков, обратив внимание на необходимость повышения доступности таких тягачей и рассмотрев вопрос о расширении для этих целей механизма льготного лизинга колесных транспортных средств, и представить указанные предложения", - отмечается в сообщении.
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Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин.
Президент также поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" до 15 апреля проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение расходов, связанных с транспортировкой отдельных видов продукции, поставляемой на внешние рынки, в части, касающейся стимулирования получателей указанных субсидий к привлечению для осуществления такой транспортировки исключительно российских транспортных компаний.
Кроме того, к этому сроку кабмину поручено представить предложения о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих увеличение размеров сумм суточных или полевого довольствия, выплачиваемых работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера.
Ответственными по этим вопросам назначены Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.
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