https://ria.ru/20240408/putin-1938517567.html

Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей

Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить предложения о дополнительных мерах по увеличению поставок магистральных седельных... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:43

2024-04-08T10:43

2024-04-08T10:43

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

алексей цыденов

ассоциация международных автомобильных перевозчиков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить предложения о дополнительных мерах по увеличению поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автоперевозчиков, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и организаций – производителей магистральных седельных тягачей предложения о дополнительных мерах, направленных на увеличение поставок магистральных седельных тягачей для нужд российских автомобильных перевозчиков, обратив внимание на необходимость повышения доступности таких тягачей и рассмотрев вопрос о расширении для этих целей механизма льготного лизинга колесных транспортных средств, и представить указанные предложения", - отмечается в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин. Президент также поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" до 15 апреля проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение расходов, связанных с транспортировкой отдельных видов продукции, поставляемой на внешние рынки, в части, касающейся стимулирования получателей указанных субсидий к привлечению для осуществления такой транспортировки исключительно российских транспортных компаний. Кроме того, к этому сроку кабмину поручено представить предложения о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих увеличение размеров сумм суточных или полевого довольствия, выплачиваемых работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера. Ответственными по этим вопросам назначены Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, алексей цыденов, ассоциация международных автомобильных перевозчиков