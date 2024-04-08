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В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов - РИА Новости, 08.04.2024
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17:54 08.04.2024 (обновлено: 19:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/puteprovod-1938679363.html
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов - РИА Новости, 08.04.2024
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:54
2024-04-08T19:05
происшествия
вязьма
ржд
смоленская область
московская железная дорога
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в Московской железной дороге.Также на место обрушения направлены четыре восстановительных поезда. Создан оперативный штаб в РЖД."Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено… На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб", – говорится в сообщении.В МЖД добавили, что на момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе РЖД.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
вязьма
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происшествия, вязьма, ржд, смоленская область, московская железная дорога, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, РЖД, Смоленская область, Московская железная дорога, Обрушение путепровода в Вязьме
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов

МЖД приостановила движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево из-за ЧП

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в Московской железной дороге.
Также на место обрушения направлены четыре восстановительных поезда. Создан оперативный штаб в РЖД.
"Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено… На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб", – говорится в сообщении.
В МЖД добавили, что на момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе РЖД.
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2 апреля, 05:25
 
ПроисшествияВязьмаРЖДСмоленская областьМосковская железная дорогаОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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