https://ria.ru/20240408/puteprovod-1938679363.html
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов - РИА Новости, 08.04.2024
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:54
2024-04-08T17:54
2024-04-08T19:05
происшествия
вязьма
ржд
смоленская область
московская железная дорога
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в Московской железной дороге.Также на место обрушения направлены четыре восстановительных поезда. Создан оперативный штаб в РЖД."Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено… На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб", – говорится в сообщении.В МЖД добавили, что на момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе РЖД.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Вязьма, РЖД, Смоленская область, Московская железная дорога, Обрушение путепровода в Вязьме
В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов
МЖД приостановила движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево из-за ЧП