https://ria.ru/20240408/puteprovod-1938679363.html

В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов

В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов - РИА Новости, 08.04.2024

В районе Вязьмы из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов

Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:54

2024-04-08T17:54

2024-04-08T19:05

происшествия

вязьма

ржд

смоленская область

московская железная дорога

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения на железнодорожные пути автомобильного путепровода, сообщили в Московской железной дороге.Также на место обрушения направлены четыре восстановительных поезда. Создан оперативный штаб в РЖД."Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в Смоленской области приостановлено… На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб", – говорится в сообщении.В МЖД добавили, что на момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе РЖД.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

вязьма

смоленская область

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Кирилл Волков

происшествия, вязьма, ржд, смоленская область, московская железная дорога, обрушение путепровода в вязьме