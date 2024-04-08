https://ria.ru/20240408/puteprovod-1938677799.html

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина - РИА Новости, 08.04.2024

В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

В Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик, погибла женщина, сообщила РИА Новости представитель управления МЧС по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:47

2024-04-08T17:47

2024-04-08T21:19

происшествия

вязьма

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий анохин

московская железная дорога

ржд

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик, погибла женщина, сообщила РИА Новости представитель управления МЧС по Смоленской области."В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). <...> Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового в тяжелом состоянии", — рассказала собеседница агентства.Уточняется, что всего пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализировали.Кроме того, в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщили о повреждении сетей газоснабжения из-за обрушения путепровода. В результате около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.Как заявили в Московской железной дороге, в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК России возбудил уголовное дело. Следователи осматривают и изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

вязьма

смоленская область

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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-08T17:47 true PT0M06S

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происшествия, вязьма, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий анохин, московская железная дорога, ржд, обрушение путепровода в вязьме