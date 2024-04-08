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СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
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07:39 08.04.2024 (обновлено: 08:14 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/proverka-1938486076.html
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области
Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Самарской области, при котором погибли... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:39
2024-04-08T08:14
происшествия
самарская область
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Самарской области, при котором погибли два человека, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД. Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород. "По данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже в региональном СУСК России уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.
https://ria.ru/20240407/dtp-1938390703.html
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происшествия, самарская область, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Самарская область, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области

Следователи организовали проверку после ДТП с автобусом в Самарской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Самарской области, при котором погибли два человека, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД. Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
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"По данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Позже в региональном СУСК России уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.
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ПроисшествияСамарская областьРоссияУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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