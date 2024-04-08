https://ria.ru/20240408/proverka-1938486076.html

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Самарской области

Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Самарской области, при котором погибли... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T07:39

2024-04-08T07:39

2024-04-08T08:14

происшествия

самарская область

россия

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Следователи СК начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Самарской области, при котором погибли два человека, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД. Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород. "По данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже в региональном СУСК России уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938390703.html

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

самарская область

россия

узбекистан

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происшествия, самарская область, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф