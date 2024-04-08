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Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса - РИА Новости, 08.04.2024
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17:40 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/protokoly-1938658609.html
Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса
Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса - РИА Новости, 08.04.2024
Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса
Столичные рентгенологи заполнили голосовым вводом уже больше 400 тысяч протоколов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:40
2024-04-08T17:40
общество
технологии
москва
сергей собянин
наука
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Столичные рентгенологи заполнили голосовым вводом уже больше 400 тысяч протоколов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.По словам градоначальника, технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Благодаря этому существенно экономится время врачей.В свою очередь, в пресс-службе разработчика интеллектуальных речевых технологий добавили, что первое применение голоса в медицинской сфере произошло четыре года назад."Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и департаментом информационных технологий, в 2020 году удалось реализовать первое применение голосового ввода в медицине в стране — масштабный проект, который включал тестирование системы, сбор обратной связи от врачей, разработку методологии голосового заполнения документации. Затем следовал этап подготовки инфраструктуры, подготовка и подключение автоматизированных рабочих мест врачей к серверу системы распознавания речи", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.Со ссылкой на Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Дырмовский сообщил, что экономия времени врачей за счет использования голосового ввода увеличилась с 22% до 30%, работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться.В пресс-службе разработчика добавили, что в основе проекта - голосовой помощник. Это решение на основе искусственного интеллекта, которое преобразует голос врача в текст.
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общество, технологии, москва, сергей собянин, наука
Общество, Технологии, Москва, Сергей Собянин, Наука

Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса

© iStock.com / vmРентгенолог, просматривающий результаты МРТ
Рентгенолог, просматривающий результаты МРТ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / vm
Рентгенолог, просматривающий результаты МРТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Столичные рентгенологи заполнили голосовым вводом уже больше 400 тысяч протоколов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Благодаря этому существенно экономится время врачей.
В свою очередь, в пресс-службе разработчика интеллектуальных речевых технологий добавили, что первое применение голоса в медицинской сфере произошло четыре года назад.
"Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и департаментом информационных технологий, в 2020 году удалось реализовать первое применение голосового ввода в медицине в стране — масштабный проект, который включал тестирование системы, сбор обратной связи от врачей, разработку методологии голосового заполнения документации. Затем следовал этап подготовки инфраструктуры, подготовка и подключение автоматизированных рабочих мест врачей к серверу системы распознавания речи", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин посетил Московский Центр диагностики и телемедицины
14 февраля, 15:42
Со ссылкой на Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Дырмовский сообщил, что экономия времени врачей за счет использования голосового ввода увеличилась с 22% до 30%, работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться.
В пресс-службе разработчика добавили, что в основе проекта - голосовой помощник. Это решение на основе искусственного интеллекта, которое преобразует голос врача в текст.
 
ОбществоТехнологииМоскваСергей СобянинНаука
 
 
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