https://ria.ru/20240408/protokoly-1938658609.html

Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса

Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса - РИА Новости, 08.04.2024

Более 400 тысяч протоколов заполнили врачи Москвы с помощью голоса

Столичные рентгенологи заполнили голосовым вводом уже больше 400 тысяч протоколов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:40

2024-04-08T17:40

2024-04-08T17:40

общество

технологии

москва

сергей собянин

наука

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Столичные рентгенологи заполнили голосовым вводом уже больше 400 тысяч протоколов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.По словам градоначальника, технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Благодаря этому существенно экономится время врачей.В свою очередь, в пресс-службе разработчика интеллектуальных речевых технологий добавили, что первое применение голоса в медицинской сфере произошло четыре года назад."Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и департаментом информационных технологий, в 2020 году удалось реализовать первое применение голосового ввода в медицине в стране — масштабный проект, который включал тестирование системы, сбор обратной связи от врачей, разработку методологии голосового заполнения документации. Затем следовал этап подготовки инфраструктуры, подготовка и подключение автоматизированных рабочих мест врачей к серверу системы распознавания речи", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.Со ссылкой на Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Дырмовский сообщил, что экономия времени врачей за счет использования голосового ввода увеличилась с 22% до 30%, работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться.В пресс-службе разработчика добавили, что в основе проекта - голосовой помощник. Это решение на основе искусственного интеллекта, которое преобразует голос врача в текст.

https://ria.ru/20240214/putin-1927360607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, технологии, москва, сергей собянин, наука