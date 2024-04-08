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Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме

Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024

Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме

Шесть из семи пролетов моста обрушились на железнодорожные пути в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:05

2024-04-08T22:05

2024-04-08T22:58

смоленская область

происшествия

василий анохин

вязьма

обрушение путепровода в вязьме

московская железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Шесть из семи пролетов моста обрушились на железнодорожные пути в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать", — сказал он.По словам главы региона, работы по разбору будут вестись круглосуточно."За ночь (нужно. — Прим. ред.) разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов", — добавил Анохин.Как отметил губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, необходим новый проект.Он также рассказал о состоянии пяти пострадавших при обрушении путепровода: одну женщину направят в Смоленск, еще троих — в Москву, 14-летнюю девочку будут лечить в Вязьме."Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи", — подчеркнул чиновник.Что касается газоснабжения, нарушенного из-за ЧП, то его планируют полностью восстановить в течение трех дней, уточнил губернатор.Обрушение путепровода в ВязьмеВ понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938716944.html

https://ria.ru/20240403/poezda-1937485979.html

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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-08T22:05 true PT0M06S

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смоленская область, происшествия, василий анохин, вязьма, обрушение путепровода в вязьме, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, смоленск