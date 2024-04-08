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Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Шесть из семи пролетов моста обрушились на железнодорожные пути в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:05
2024-04-08T22:05
2024-04-08T22:58
смоленская область
происшествия
василий анохин
вязьма
обрушение путепровода в вязьме
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Шесть из семи пролетов моста обрушились на железнодорожные пути в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать", — сказал он.По словам главы региона, работы по разбору будут вестись круглосуточно."За ночь (нужно. — Прим. ред.) разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов", — добавил Анохин.Как отметил губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, необходим новый проект.Он также рассказал о состоянии пяти пострадавших при обрушении путепровода: одну женщину направят в Смоленск, еще троих — в Москву, 14-летнюю девочку будут лечить в Вязьме."Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи", — подчеркнул чиновник.Что касается газоснабжения, нарушенного из-за ЧП, то его планируют полностью восстановить в течение трех дней, уточнил губернатор.Обрушение путепровода в ВязьмеВ понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938716944.html
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону.
Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы.
Кадры РИА Новости с места обрушения.
2024-04-08T22:05
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смоленская область, происшествия, василий анохин, вязьма, обрушение путепровода в вязьме, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, смоленск
Смоленская область, Происшествия, Василий Анохин, Вязьма, Обрушение путепровода в Вязьме, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Смоленск
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Анохин: на железнодорожные пути в Вязьме обрушились шесть из семи пролетов моста
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Шесть из семи пролетов моста обрушились на железнодорожные пути в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать", — сказал он.
По словам главы региона, работы по разбору будут вестись круглосуточно.
"За ночь (нужно. — Прим. ред.) разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов", — добавил Анохин.
Как отметил губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, необходим новый проект.
Он также рассказал о состоянии пяти пострадавших при обрушении путепровода: одну женщину направят в Смоленск, еще троих — в Москву, 14-летнюю девочку будут лечить в Вязьме.
"Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи", — подчеркнул чиновник.
Что касается газоснабжения, нарушенного из-за ЧП, то его планируют полностью восстановить в течение трех дней, уточнил губернатор.
Обрушение путепровода в Вязьме
В понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.
Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском
и Темкинском районах остались без газа.
В Московской железной дороге
отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД
создали оперативный штаб.
Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.
СК
возбудил уголовное дело.