https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html

Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа

Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа - РИА Новости, 08.04.2024

Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа

Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Московского военного округа Андрея Попова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:32

2024-04-08T17:32

2024-04-08T17:32

политика

россия

владимир путин

андрей попов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Московского военного округа Андрея Попова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Андрей Попов был военным прокурором Центрального военного округа. "Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов в конце февраля.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, андрей попов