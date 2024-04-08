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Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа - РИА Новости, 08.04.2024
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17:32 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа - РИА Новости, 08.04.2024
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа
Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Московского военного округа Андрея Попова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:32
2024-04-08T17:32
политика
россия
владимир путин
андрей попов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Московского военного округа Андрея Попова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Андрей Попов был военным прокурором Центрального военного округа. "Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов в конце февраля.
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политика, россия, владимир путин, андрей попов
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Попов
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа

Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского округа

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Московского военного округа Андрея Попова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Андрей Попов был военным прокурором Центрального военного округа.
"Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля.
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов в конце февраля.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Шойгу: два новых военных округа созданы из-за угрозы со стороны НАТО
5 марта, 12:48
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей Попов
 
 
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