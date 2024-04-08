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Гладков сообщил о проекте "Первое рабочее место" для белгородской молодежи - РИА Новости, 08.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:22 08.04.2024 (обновлено: 11:35 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/proekt-1938529161.html
Гладков сообщил о проекте "Первое рабочее место" для белгородской молодежи
Гладков сообщил о проекте "Первое рабочее место" для белгородской молодежи - РИА Новости, 08.04.2024
Гладков сообщил о проекте "Первое рабочее место" для белгородской молодежи
Министерство по делам молодежи Белгородской области запустило проект "Первое рабочее место" для молодых людей, которые ищут работу, для них открыто более тысячи РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:22
2024-04-08T11:35
белгородская область
вячеслав гладков
трудоустройство
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Министерство по делам молодежи Белгородской области запустило проект "Первое рабочее место" для молодых людей, которые ищут работу, для них открыто более тысячи вакансий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Министерство по делам молодежи запустило новый проект "Первое рабочее место", который, я надеюсь, поможет нашим молодым людям найти свое место уже во взрослой жизни. Более тысячи вакансий уже размещено на сайте", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что на сайте есть варианты работы как с почасовой оплатой, так и постоянной, пообещав по итогам месяца рассказать о результатах. Как сообщили в министерстве по делам молодежи региона, цель проекта заключается в том, чтобы создать удобную и клиентоориентированную систему коммуникации региональных работодателей и молодёжи, а также механизм быстрого и удобного поиска работы молодым человеком. "В первую очередь это ответ на запрос молодых людей на трудоустройство с гибким графиком или стажировки, которые можно совмещать с получением образования, сделать первые профессиональные пробы по профилю получаемого образования", - пояснили в министерстве. Партнерами проекта стали как крупные компании региона, так и представители малого и среднего бизнеса, которые сформировали для проекта соответствующие банки вакансий и пакеты стажировок. Помимо бизнес-структур, в качестве работодателей, заинтересованных в приходе на службу молодых кадров, выступают и профильные министерства правительства Белгородской области.
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вячеслав гладков, трудоустройство
Белгородская область, Вячеслав Гладков, трудоустройство

Гладков сообщил о проекте "Первое рабочее место" для белгородской молодежи

© iStock.com / sturtiДевушка проходит собеседование
Девушка проходит собеседование - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / sturti
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Министерство по делам молодежи Белгородской области запустило проект "Первое рабочее место" для молодых людей, которые ищут работу, для них открыто более тысячи вакансий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Министерство по делам молодежи запустило новый проект "Первое рабочее место", который, я надеюсь, поможет нашим молодым людям найти свое место уже во взрослой жизни. Более тысячи вакансий уже размещено на сайте", - написал Гладков.
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Глава региона уточнил, что на сайте есть варианты работы как с почасовой оплатой, так и постоянной, пообещав по итогам месяца рассказать о результатах.
Как сообщили в министерстве по делам молодежи региона, цель проекта заключается в том, чтобы создать удобную и клиентоориентированную систему коммуникации региональных работодателей и молодёжи, а также механизм быстрого и удобного поиска работы молодым человеком.
"В первую очередь это ответ на запрос молодых людей на трудоустройство с гибким графиком или стажировки, которые можно совмещать с получением образования, сделать первые профессиональные пробы по профилю получаемого образования", - пояснили в министерстве.
Партнерами проекта стали как крупные компании региона, так и представители малого и среднего бизнеса, которые сформировали для проекта соответствующие банки вакансий и пакеты стажировок. Помимо бизнес-структур, в качестве работодателей, заинтересованных в приходе на службу молодых кадров, выступают и профильные министерства правительства Белгородской области.
 
Белгородская областьВячеслав Гладковтрудоустройство
 
 
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