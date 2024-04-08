https://ria.ru/20240408/postradavshiy-1938720631.html

При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель

При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2024

При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:16

2024-04-08T22:16

2024-04-08T22:16

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Толстого, 21 ранен мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 12.00 ВСУ сбросили на Ясиноватую взрывоопасный предмет с беспилотника. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия