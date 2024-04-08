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При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2024
При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:16
2024-04-08T22:16
2024-04-08T22:16
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Толстого, 21 ранен мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 12.00 ВСУ сбросили на Ясиноватую взрывоопасный предмет с беспилотника. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при украинском обстреле Ясиноватой пострадал мирный житель