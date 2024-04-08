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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:11
2024-04-08T20:11
2024-04-08T20:33
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 19.00 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель