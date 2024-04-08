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Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2024
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18:04 08.04.2024 (обновлено: 19:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938683014.html
Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести
Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2024
Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести
Число пострадавших при обрушении путепровода под Смоленском выросло, один погиб, пятеро госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:04
2024-04-08T19:05
происшествия
вязьма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
смоленск
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении путепровода под Смоленском выросло, один погиб, пятеро госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем."В результате происшествия пострадало шесть человек, из них пятеро госпитализированы, один – погиб", - сообщила представитель ГУМЧС.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили.
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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вязьма
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происшествия, вязьма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Смоленск, Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме
Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

МЧС: число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении путепровода под Смоленском выросло, один погиб, пятеро госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.
Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути
3 апреля, 06:48
"В результате происшествия пострадало шесть человек, из них пятеро госпитализированы, один – погиб", - сообщила представитель ГУМЧС.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили.
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье. 10 ноября 2023 года
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
10 ноября 2023, 12:32
 
ПроисшествияВязьмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СмоленскСмоленская областьОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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