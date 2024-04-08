https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938683014.html

Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести - РИА Новости, 08.04.2024

Число пострадавших при обрушении путепровода в Вязьме увеличилось до шести

Число пострадавших при обрушении путепровода под Смоленском выросло, один погиб, пятеро госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:04

2024-04-08T18:04

2024-04-08T19:05

происшествия

вязьма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

смоленск

смоленская область

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении путепровода под Смоленском выросло, один погиб, пятеро госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем."В результате происшествия пострадало шесть человек, из них пятеро госпитализированы, один – погиб", - сообщила представитель ГУМЧС.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html

вязьма

смоленск

смоленская область

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происшествия, вязьма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, смоленская область, обрушение путепровода в вязьме