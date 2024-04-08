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Жители Уфы отправят помощь пострадавшим от паводка в Оренбурге
Жители Уфы отправят помощь пострадавшим от паводка в Оренбурге - РИА Новости, 08.04.2024
Жители Уфы отправят помощь пострадавшим от паводка в Оренбурге
Уфимцы отправляют гуманитарную помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:57
2024-04-08T15:57
2024-04-08T16:01
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УФА, 8 апр - РИА Новости. Уфимцы отправляют гуманитарную помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. "Тяжелая ситуация в соседнем Оренбурге – в одном из городов Ассоциации городов Поволжья. По просьбе моего коллеги, главы города Оренбурга Сергея Александровича Салмина, все районы Уфы начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Сегодня отправили первую партию - вещи первой необходимости. Спасибо каждому за неравнодушие и участие", - написал уфимский мэр в своем Telegram-канале. Он отметил, что уфимцы всегда готовы помочь и будут поддерживать. Ранее Салмин заявлял, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться. По последним данным городских властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке 930 сантиметров и составляет на данный момент 893 сантиметра. В Оренбургской области введен режим ЧС федерального значения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прорыв дамбы в орске, оренбург, уфа, оренбургская область, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Уфа, Оренбургская область, Происшествия
Жители Уфы отправят помощь пострадавшим от паводка в Оренбурге
Мавлиев: жители Уфы отправят помощь пострадавшим от паводка в Оренбурге
УФА, 8 апр - РИА Новости.
Уфимцы отправляют гуманитарную помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка, сообщил глава
администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
"Тяжелая ситуация в соседнем Оренбурге – в одном из городов Ассоциации городов Поволжья. По просьбе моего коллеги, главы города Оренбурга Сергея Александровича Салмина, все районы Уфы начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Сегодня отправили первую партию - вещи первой необходимости. Спасибо каждому за неравнодушие и участие", - написал уфимский мэр в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уфимцы всегда готовы помочь и будут поддерживать.
Ранее Салмин заявлял, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться. По последним данным городских властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке 930 сантиметров и составляет на данный момент 893 сантиметра.
В Оренбургской области
введен режим ЧС федерального значения.