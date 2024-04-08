https://ria.ru/20240408/pomosch-1938509447.html

Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР

Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024

Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР

Астраханская область направила продуктовые наборы и предметы первой необходимости в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики, сообщил в своем... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:20

2024-04-08T10:20

2024-04-08T14:48

астраханская область

луганская народная республика

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

игорь мартынов (политик)

денис мирошниченко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Астраханская область направила продуктовые наборы и предметы первой необходимости в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Доставили гуманитарную помощь жителям в наш подшефный Кременской район ЛНР. Овощи, картофель, крупы, предметы первой необходимости", - написал он.Он отметил, что во время прошлого визита в район дал поручение отремонтировать спортивный зал в одной из школ, а теперь проверил ход работ. Ремонт в активной фазе, уточнил губернатор. В другой школе, по его информации, внутренние работы завершены, остался лишь фасад. "По моему поручению в школе установили оборудование для столовой, завозят мебель, технику, компьютеры", - добавил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В один из предыдущих визитов спикер регионального парламента Игорь Мартынов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко также подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренностям, будет усовершенствован законотворческий процесс, пройдут совместные конференции и семинары, состоится обмен делегациями, создадут совместные рабочие группы и комиссии.

https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html

https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, игорь мартынов (политик), денис мирошниченко