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Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
10:20 08.04.2024 (обновлено: 14:48 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pomosch-1938509447.html
Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР
Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024
Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР
Астраханская область направила продуктовые наборы и предметы первой необходимости в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики, сообщил в своем... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:20
2024-04-08T14:48
астраханская область
луганская народная республика
астраханская область
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игорь бабушкин
игорь мартынов (политик)
денис мирошниченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Астраханская область направила продуктовые наборы и предметы первой необходимости в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Доставили гуманитарную помощь жителям в наш подшефный Кременской район ЛНР. Овощи, картофель, крупы, предметы первой необходимости", - написал он.Он отметил, что во время прошлого визита в район дал поручение отремонтировать спортивный зал в одной из школ, а теперь проверил ход работ. Ремонт в активной фазе, уточнил губернатор. В другой школе, по его информации, внутренние работы завершены, остался лишь фасад. "По моему поручению в школе установили оборудование для столовой, завозят мебель, технику, компьютеры", - добавил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В один из предыдущих визитов спикер регионального парламента Игорь Мартынов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко также подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренностям, будет усовершенствован законотворческий процесс, пройдут совместные конференции и семинары, состоится обмен делегациями, создадут совместные рабочие группы и комиссии.
https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html
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луганская народная республика, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, игорь мартынов (политик), денис мирошниченко
Астраханская область, Луганская Народная Республика, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Игорь Мартынов (политик), Денис Мирошниченко

Астраханская область направила гуманитарную помощь в подшефный район ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Астраханская область направила продуктовые наборы и предметы первой необходимости в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Доставили гуманитарную помощь жителям в наш подшефный Кременской район ЛНР. Овощи, картофель, крупы, предметы первой необходимости", - написал он.
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Он отметил, что во время прошлого визита в район дал поручение отремонтировать спортивный зал в одной из школ, а теперь проверил ход работ. Ремонт в активной фазе, уточнил губернатор.
В другой школе, по его информации, внутренние работы завершены, остался лишь фасад. "По моему поручению в школе установили оборудование для столовой, завозят мебель, технику, компьютеры", - добавил Бабушкин.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
В один из предыдущих визитов спикер регионального парламента Игорь Мартынов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко также подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренностям, будет усовершенствован законотворческий процесс, пройдут совместные конференции и семинары, состоится обмен делегациями, создадут совместные рабочие группы и комиссии.
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Астраханская областьЛуганская Народная РеспубликаАстраханская областьАстраханьИгорь БабушкинИгорь Мартынов (политик)Денис Мирошниченко
 
 
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