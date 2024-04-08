Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 08.04.2024 (обновлено: 22:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/poezda-1938701569.html
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе - РИА Новости, 08.04.2024
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:38
2024-04-08T22:47
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
происшествия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
вязьма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938693737_0:290:2200:1528_1920x0_80_0_0_d5b611b58ca22183456c080b1b455a24.jpg
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону."Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три "Ласточки" (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами", - сообщило ГУ МЧС в своем Telegram-канале.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
смоленская область
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения.
2024-04-08T19:38
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938693737_163:0:2200:1528_1920x0_80_0_0_ccb0806022c63a069d952e218f4d8b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, обрушение путепровода в вязьме, происшествия, видео, московская межрегиональная транспортная прокуратура, вязьма
Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме, Происшествия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Вязьма
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону.
2024-04-08T19:38
true
PT0M06S
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе

В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за обрушения путепровода

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону.
"Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три "Ласточки" (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами", - сообщило ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
 
Смоленская областьОбрушение путепровода в ВязьмеПроисшествияМосковская межрегиональная транспортная прокуратураВязьма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала