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В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе - РИА Новости, 08.04.2024
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:38
2024-04-08T19:38
2024-04-08T22:47
смоленская область
обрушение путепровода в вязьме
происшествия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
вязьма
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РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Три "Ласточки" задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области, задержек поездов дальнего следования нет, они идут ночью, сообщило ГУМЧС по региону."Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три "Ласточки" (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами", - сообщило ГУ МЧС в своем Telegram-канале.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону.
Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы.
Кадры РИА Новости с места обрушения.
2024-04-08T19:38
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смоленская область, обрушение путепровода в вязьме, происшествия, видео, московская межрегиональная транспортная прокуратура, вязьма
Смоленская область, Обрушение путепровода в Вязьме, Происшествия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Вязьма
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за ЧП на путепроводе
В Смоленской области три "Ласточки" задержали из-за обрушения путепровода