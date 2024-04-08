https://ria.ru/20240408/pobeda-1938527461.html

"Победа" может впервые предоставить пассажирам питание на борту

"Победа" может впервые предоставить пассажирам питание на борту - РИА Новости, 08.04.2024

"Победа" может впервые предоставить пассажирам питание на борту

Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:17

2024-04-08T11:17

2024-04-08T11:17

москва

шереметьево (аэропорт)

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук. В июне 2023 года "Победа" запустила услугу предоставления питания к выходу на посадку в самолет "Еда на гейт", она доступна к заказу при вылете из Москвы ("Внуково" и "Шереметьево"). Раньше у "Победы" не было питания на рейсах ни в каком виде, как и напитков (была доступна только вода). "Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания – мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Речь идет об ограниченном ассортименте. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции", – сказал Тыщук.

https://ria.ru/20231228/boeing-1918861076.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания)