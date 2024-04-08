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В поселке в Челябинской области прорвало плотину

В поселке в Челябинской области прорвало плотину - РИА Новости, 08.04.2024

В поселке в Челябинской области прорвало плотину

Насыпную плотину прорвало в поселке Павловский в Брединском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:13

2024-04-08T21:13

2024-04-08T21:13

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Насыпную плотину прорвало в поселке Павловский в Брединском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, прорвало плотину на реке Утяжкин дол. "Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. На месте (прорыва) сотрудники МЧС и администрация муниципалитета, ведется мониторинг обстановки и контроль за уровнем воды", - говорится в сообщении. Угроза не прогнозируется, уточняется в сообщении. Как сообщал пресс-центр, обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется. Уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 сантиметров.

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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)