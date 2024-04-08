Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/platezhka-1938482652.html
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ
Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:40
2024-04-08T05:40
общество
краснодарский край
госдума рф
единая россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825112699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2e37d10a0efeac0ae2149061759cc890.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю страну, пишут "Известия"."Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ", — говорится в статье.В попавшем к журналистам заключении комиссии указано, что поправки решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, законопроект поспособствует экономии средств регионов.Как сообщили "Известия", ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронную документацию.
https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825112699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_707dc751847c7563abb66737740b02f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, госдума рф, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх
Общество, Краснодарский край, Госдума РФ, Единая Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ЖКХ
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ

"Известия": россияне смогут выбрать электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ Москвы
Единый платежный документ ЖКХ Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Единый платежный документ ЖКХ Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю страну, пишут "Известия".
"Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ", — говорится в статье.
В попавшем к журналистам заключении комиссии указано, что поправки решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, законопроект поспособствует экономии средств регионов.
Как сообщили "Известия", ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронную документацию.
Женщина держит в руках квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
26 февраля, 21:09
 
ОбществоКраснодарский крайГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала