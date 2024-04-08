https://ria.ru/20240408/platezhka-1938482652.html

Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ

Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024

Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ

Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:40

2024-04-08T05:40

2024-04-08T05:40

общество

краснодарский край

госдума рф

единая россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жкх

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю страну, пишут "Известия"."Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ", — говорится в статье.В попавшем к журналистам заключении комиссии указано, что поправки решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, законопроект поспособствует экономии средств регионов.Как сообщили "Известия", ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронную документацию.

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, госдума рф, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх