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Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ
Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:40
2024-04-08T05:40
2024-04-08T05:40
общество
краснодарский край
госдума рф
единая россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Комиссия Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю страну, пишут "Известия"."Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ", — говорится в статье.В попавшем к журналистам заключении комиссии указано, что поправки решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, законопроект поспособствует экономии средств регионов.Как сообщили "Известия", ранее Минцифры и Минстрой уже поддерживали предложения по переходу на электронную документацию.
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общество, краснодарский край, госдума рф, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх
Общество, Краснодарский край, Госдума РФ, Единая Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ЖКХ
Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ, пишут СМИ
"Известия": россияне смогут выбрать электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных