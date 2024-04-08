https://ria.ru/20240408/peterburg-1938621985.html
В Петербурге проверят сообщение о конфликте аниматоров
В Петербурге проверят сообщение о конфликте аниматоров - РИА Новости, 08.04.2024
В Петербурге проверят сообщение о конфликте аниматоров
Правоохранительные органы заинтересовались конфликтом конкурирующих групп аниматоров около Александровского парка в Петербурге. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:38
2024-04-08T15:38
2024-04-08T15:38
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы заинтересовались конфликтом конкурирующих групп аниматоров около Александровского парка в Петербурге. "В соцмедиа размещено обращение к председателю СКР в связи с непринятием сотрудниками правоохранительных органов действенных мер по пресечению публичных столкновений двух конкурирующих групп аниматоров в центре Петербурга", - говорится в сообщении СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. Пресс-служба регионального управления ГУМВД РФ в свою очередь сообщила, что полицией Петроградского района проводится проверка по факту инцидента с аниматорами в Александровском парке. "Седьмого апреля 2024 года в 13.14 в полицию Петроградского района поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился 27-летний мужчина с химическим ожогом лица, который после оказания медицинской помощи был отпущен", - рассказали в управлении. По словам пострадавшего, возле дома 1 в Александровском парке на Петроградской Стороне трое неизвестных во время конфликта брызнули ему в лицо содержимым перцового баллончика. "В этот же день сотрудниками полиции по подозрению в хулиганской выходке были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства трое подозреваемых 1992-2003 годов рождения. Проводится проверка", - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. По данным интернет-издания "Фонтанка", пострадавший и напавшие на него являются конкурентами в сфере анимации - они фотографируют туристов за деньги с голубями у значимых объектов Петербурга.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html
https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят сообщение о конфликте аниматоров
СК заинтересовались конфликтом группы аниматоров в центре Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы заинтересовались конфликтом конкурирующих групп аниматоров около Александровского парка в Петербурге.
«
"В соцмедиа размещено обращение к председателю СКР в связи с непринятием сотрудниками правоохранительных органов действенных мер по пресечению публичных столкновений двух конкурирующих групп аниматоров в центре Петербурга", - говорится в сообщении СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
Пресс-служба регионального управления ГУМВД РФ в свою очередь сообщила, что полицией Петроградского района проводится проверка по факту инцидента с аниматорами в Александровском парке. "Седьмого апреля 2024 года в 13.14 в полицию Петроградского района поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился 27-летний мужчина с химическим ожогом лица, который после оказания медицинской помощи был отпущен", - рассказали в управлении.
По словам пострадавшего, возле дома 1 в Александровском парке на Петроградской Стороне трое неизвестных во время конфликта брызнули ему в лицо содержимым перцового баллончика.
"В этот же день сотрудниками полиции по подозрению в хулиганской выходке были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства трое подозреваемых 1992-2003 годов рождения. Проводится проверка", - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
По данным интернет-издания "Фонтанка", пострадавший и напавшие на него являются конкурентами в сфере анимации - они фотографируют туристов за деньги с голубями у значимых объектов Петербурга.