https://ria.ru/20240408/peskov-1938552213.html

В Кремле оценили планы ФРГ создать в Литве военную базу у границ России

В Кремле оценили планы ФРГ создать в Литве военную базу у границ России - РИА Новости, 08.04.2024

В Кремле оценили планы ФРГ создать в Литве военную базу у границ России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:29

2024-04-08T12:29

2024-04-08T12:43

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России "продолжением нагнетания напряженности".Ранее литовский министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что в Литву в понедельник прибывают первые 20 военных из немецкой бригады, которую планируют полностью передислоцировать в балтийскую республику к 2027 году, общая сумма расходов на их размещение составит около 800 миллионов евро."Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности ", - сказал он журналистам на вопрос, как он относится к заявлениям о планах Германии создать военную базу в Литве.Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.

https://ria.ru/20231206/litva-1914011880.html

https://ria.ru/20240407/makron-1938337073.html

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литва, дмитрий песков, владимир путин, россия, германия, в мире