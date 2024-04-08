https://ria.ru/20240408/peskov-1938547713.html
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2024
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние обстрелы Запорожской АЭС, заявил, что киевский режим продолжает свою террористическую... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:16
2024-04-08T12:16
2024-04-08T12:19
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние обстрелы Запорожской АЭС, заявил, что киевский режим продолжает свою террористическую активность."Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность", - сказал Песков журналистам.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938534783.html
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в мире, россия, дмитрий песков, запорожская аэс, днепр (город), энергодар
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Днепр (город), Энергодар
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, заявил Песков
Песков: киевский режим продолжает свою террористическую активность