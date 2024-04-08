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Наводнение в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
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16:29 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938643604.html
Наводнение в Оренбургской области
Наводнение в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
Наводнение в Оренбургской области
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
2024-04-08T16:29
2024-04-08T16:29
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
орск
урал
видео
наводнения в россии — 2024
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Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего паводок охватил 27 муниципальных образований.
оренбургская область
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60
Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
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прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск, урал, видео, наводнения в россии — 2024, видео
Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Орск, Урал, Видео, Наводнения в России — 2024
Наводнение в Оренбургской области
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
2024-04-08T16:29
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Наводнение в Оренбургской области

Читать ria.ru в
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего паводок охватил 27 муниципальных образований.
 
Прорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьОрскУралВидеоНаводнения в России — 2024
 
 
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