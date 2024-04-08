https://ria.ru/20240408/pavodok-1938643604.html

Наводнение в Оренбургской области

Наводнение в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024

Наводнение в Оренбургской области

В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.

2024-04-08T16:29

2024-04-08T16:29

2024-04-08T16:29

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

орск

урал

видео

наводнения в россии — 2024

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Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего паводок охватил 27 муниципальных образований.

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урал

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Алёна Пава

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Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T16:29 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск, урал, видео, наводнения в россии — 2024, видео