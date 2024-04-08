https://ria.ru/20240408/pavodok-1938643604.html
Наводнение в Оренбургской области
Наводнение в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
Наводнение в Оренбургской области
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
2024-04-08T16:29
2024-04-08T16:29
2024-04-08T16:29
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
орск
урал
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наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938617247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcb93cc05aa181835c70c349046ac777.jpg
Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего паводок охватил 27 муниципальных образований.
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938617247_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db580ccd7dc0dc41475c619263b1a6f5.jpg
Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
2024-04-08T16:29
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск, урал, видео, наводнения в россии — 2024, видео
Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Орск, Урал, Видео, Наводнения в России — 2024
Наводнение в Оренбургской области
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
2024-04-08T16:29
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PT1M11S
Наводнение в Оренбургской области
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.