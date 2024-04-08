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Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.04.2024
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15:42 08.04.2024 (обновлено: 16:31 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938623602.html
Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС
Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.04.2024
Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС
В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:42
2024-04-08T16:31
происшествия
курганская область
красный октябрь
россия
прорыв дамбы в орске
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения, сообщила пресс-служба правительства региона."В Целинном округе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Петром Скоробогатовым", — говорится в публикации.В пресс-службе указали на резкий подъем уровня воды в реке Уй, возникла угроза затопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь. Идет эвакуация жителей этих населенных пунктов, развернуты пункты временного размещения.Режим ЧС ввели и в Звериноголовском муниципальном округе. С 5 апреля в Курганской области действует режим повышенной готовности.По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана.Паводки в регионахСамая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий.
курганская область
красный октябрь
россия
курган
тюменская область
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Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
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происшествия, курганская область, красный октябрь, россия, прорыв дамбы в орске, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, владимир путин, александр моор, александр куренков (мчс), тюменская область
Происшествия, Курганская область, Красный Октябрь, Россия, Прорыв дамбы в Орске, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Владимир Путин, Александр Моор, Александр Куренков (МЧС), Тюменская область
Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС

В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Целинном округе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Петром Скоробогатовым", — говорится в публикации.
© Курганская область официально/Telegram

Паводковая ситуация в городе Курганt

Паводковая ситуация в городе Курган

Паводковая ситуация в городе Курганt

© Курганская область официально/Telegram
1 из 3
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
2 из 3
© Фото : МЧС Курганской областиПревентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
© Фото : МЧС Курганской области
3 из 3

Паводковая ситуация в городе Курганt

© Курганская область официально/Telegram
1 из 3
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
2 из 3
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
© Фото : МЧС Курганской области
3 из 3
В пресс-службе указали на резкий подъем уровня воды в реке Уй, возникла угроза затопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь. Идет эвакуация жителей этих населенных пунктов, развернуты пункты временного размещения.
Режим ЧС ввели и в Звериноголовском муниципальном округе. С 5 апреля в Курганской области действует режим повышенной готовности.
По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.
Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

Паводки в регионах

Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияКурганская областьКрасный ОктябрьРоссияПрорыв дамбы в ОрскеКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрВладимир ПутинАлександр МоорАлександр Куренков (МЧС)Тюменская область
 
 
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