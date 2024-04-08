https://ria.ru/20240408/pavodok-1938623602.html

Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС

Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.04.2024

Еще в одном округе Курганской области ввели режим ЧС

В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:42

2024-04-08T15:42

2024-04-08T16:31

происшествия

курганская область

красный октябрь

россия

прорыв дамбы в орске

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Целинном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения, сообщила пресс-служба правительства региона."В Целинном округе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Петром Скоробогатовым", — говорится в публикации.В пресс-службе указали на резкий подъем уровня воды в реке Уй, возникла угроза затопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь. Идет эвакуация жителей этих населенных пунктов, развернуты пункты временного размещения.Режим ЧС ввели и в Звериноголовском муниципальном округе. С 5 апреля в Курганской области действует режим повышенной готовности.По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана.Паводки в регионахСамая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий.

курганская область

красный октябрь

россия

курган

тюменская область

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Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T15:42 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, курганская область, красный октябрь, россия, прорыв дамбы в орске, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, владимир путин, александр моор, александр куренков (мчс), тюменская область