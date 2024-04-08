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В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
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11:28 08.04.2024 (обновлено: 14:39 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938530201.html
В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка
В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка
Минздрав Казахстана держит на особом контроле эпидситуацию в затопленных регионах страны, работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:28
2024-04-08T14:39
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
олжас бектенов
прорыв дамбы в орске
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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав Казахстана держит на особом контроле эпидситуацию в затопленных регионах страны, работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Эпидситуация в паводковых регионах Казахстана взята на особый контроль, СЭС переведена на усиленный режим. В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства. Сообщается, что по результатам лабораторных исследований риски возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний не выявлены. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По поручению главы государства в регионы, пострадавшие от наводнения, были направлены члены правительства во главе с премьером Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб по ЧС.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, олжас бектенов, прорыв дамбы в орске
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Олжас Бектенов, Прорыв дамбы в Орске
В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка

Казахстанские эпидемиологи переведены на усиленный режим работы из-за паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав Казахстана держит на особом контроле эпидситуацию в затопленных регионах страны, работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«
"Эпидситуация в паводковых регионах Казахстана взята на особый контроль, СЭС переведена на усиленный режим. В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
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Сообщается, что по результатам лабораторных исследований риски возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний не выявлены.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По поручению главы государства в регионы, пострадавшие от наводнения, были направлены члены правительства во главе с премьером Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб по ЧС.
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