https://ria.ru/20240408/pavodok-1938530201.html

В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка

В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024

В Казахстане эпидемиологов перевели на усиленный режим работы из-за паводка

Минздрав Казахстана держит на особом контроле эпидситуацию в затопленных регионах страны, работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:28

2024-04-08T14:39

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

олжас бектенов

прорыв дамбы в орске

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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Минздрав Казахстана держит на особом контроле эпидситуацию в затопленных регионах страны, работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Эпидситуация в паводковых регионах Казахстана взята на особый контроль, СЭС переведена на усиленный режим. В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства. Сообщается, что по результатам лабораторных исследований риски возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний не выявлены. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По поручению главы государства в регионы, пострадавшие от наводнения, были направлены члены правительства во главе с премьером Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб по ЧС.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, олжас бектенов, прорыв дамбы в орске