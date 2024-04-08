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В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах - РИА Новости, 08.04.2024
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09:56 08.04.2024 (обновлено: 10:29 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938500014.html
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах
Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:56
2024-04-08T10:29
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. "Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут 39 аварийных бригад – 91 человек, 39 единиц техники", - говорится в релизе местных властей.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах

Власти Оренбуржья: энергоснабжение населенных пунктов нарушено из-за паводка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС эвакуирует жителей затопленного из-а прорыва дамбы района Орска
Сотрудник МЧС эвакуирует жителей затопленного из-а прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник МЧС эвакуирует жителей затопленного из-а прорыва дамбы района Орска
Читать ria.ru в
УФА, 8 апр – РИА Новости. Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона.
«
"Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут 39 аварийных бригад – 91 человек, 39 единиц техники", - говорится в релизе местных властей.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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