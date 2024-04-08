https://ria.ru/20240408/pavodok-1938500014.html
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах
Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:56
2024-04-08T09:56
2024-04-08T10:29
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. "Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут 39 аварийных бригад – 91 человек, 39 единиц техники", - говорится в релизе местных властей.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах
Власти Оренбуржья: энергоснабжение населенных пунктов нарушено из-за паводка