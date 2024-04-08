https://ria.ru/20240408/pavodok-1938500014.html

В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах

В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбургской области нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах

Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:56

2024-04-08T09:56

2024-04-08T10:29

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Энергоснабжение в шести населенных пунктах Оренбургской области нарушено из-за паводковой ситуации, сообщили в правительстве региона. "Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут 39 аварийных бригад – 91 человек, 39 единиц техники", - говорится в релизе местных властей.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html

оренбургская область

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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024