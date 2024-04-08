https://ria.ru/20240408/pavodok-1938498994.html

Нормализацию паводковой обстановки в Оренбуржье ожидают не ранее 25 апреля

Нормализацию паводковой обстановки в Оренбуржье ожидают не ранее 25 апреля - РИА Новости, 08.04.2024

Нормализацию паводковой обстановки в Оренбуржье ожидают не ранее 25 апреля

Нормализация обстановки в Оренбургской области по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:48

2024-04-08T09:48

2024-04-08T09:48

урал

оренбургская область

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Нормализация обстановки в Оренбургской области по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля ... Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - говорится в сообщении правительства Оренбургской области. В зоне подтопления в пик паводка окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

урал

оренбургская область

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

урал, оренбургская область, оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия