https://ria.ru/20240408/pavodok-1938498599.html

В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов

В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 08.04.2024

В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов

Свыше 10,4 тысячи жилых домов остаются подтопленными паводковыми водами на территории 39 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:45

2024-04-08T09:45

2024-04-08T10:29

россия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Свыше 10,4 тысячи жилых домов остаются подтопленными паводковыми водами на территории 39 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодня остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов в 39 субъектах Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что наиболее сложной остаётся ситуация в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. По его словам, спасатели работают круглосуточно. В безопасную зону эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Развёрнуты 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек.

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024