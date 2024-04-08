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В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов
В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 08.04.2024
В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов
Свыше 10,4 тысячи жилых домов остаются подтопленными паводковыми водами на территории 39 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:45
2024-04-08T09:45
2024-04-08T10:29
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Свыше 10,4 тысячи жилых домов остаются подтопленными паводковыми водами на территории 39 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодня остаются подтопленными более 10,4 тысячи жилых домов в 39 субъектах Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что наиболее сложной остаётся ситуация в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. По его словам, спасатели работают круглосуточно. В безопасную зону эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Развёрнуты 33 пункта временного размещения вместимостью 33 тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В 39 регионах остаются подтоплены более 10,4 тысячи жилых домов
МЧС: более 10,4 тыс жилых домов подтоплены паводками в 39 регионах России