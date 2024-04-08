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В Оренбургской области остаются затопленными более десяти тысяч домов

В Оренбургской области остаются затопленными более десяти тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбургской области остаются затопленными более десяти тысяч домов

В Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:24

2024-04-08T09:24

2024-04-08T11:38

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 8 апр – РИА Новости. В Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок, сообщили в правительстве региона."За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

орск

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия