Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 08.04.2024 (обновлено: 14:00 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938489374.html
Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась
Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась - РИА Новости, 08.04.2024
Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась
Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:32
2024-04-08T14:00
происшествия
жилье
челябинская область
россия
чесменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376854_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_ea11067d718b8ea472fb7f037e6ba470.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на утро 7 апреля подтопленными оставались 66 жилых домов. Режим ЧС действует в четырех районах и одном округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе. По данным пресс-центра, обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см. "Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 09.00 (07.00 мск) остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: село Кизильское, Южноуральский городской округ, село Париж, поселок Бреды", - говорится в сообщении. Сотрудники и военнослужащие МЧС России вместе с коллегами по РСЧС продолжают практические мероприятия и оказание адресной помощи населению, уточняется в сообщении. Мониторинг обстановки постоянный, в том числе и на территориях горнозаводской зоны, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938425580.html
челябинская область
россия
чесменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376854_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_ccf366d02d39a91a4366abe4e58bdd82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, челябинская область, россия, чесменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Челябинская область, Россия, Чесменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась

В Челябинской области остаются подтопленными 4 дома и 84 приусадебных участка

© ГУМЧС России по Челябинской областиРаботы по прочистке русла реки для снижения уровня паводковых вод в Челябинской области
Работы по прочистке русла реки для снижения уровня паводковых вод в Челябинской области
© ГУМЧС России по Челябинской области
Работы по прочистке русла реки для снижения уровня паводковых вод в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на утро 7 апреля подтопленными оставались 66 жилых домов. Режим ЧС действует в четырех районах и одном округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе.
Сотрудники МЧС и коммунальных служб ликвидируют прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В 39 регионах более 6,8 тысячи жилых домов оказались в зоне затопления
7 апреля, 18:01
По данным пресс-центра, обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см.
«
"Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 09.00 (07.00 мск) остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: село Кизильское, Южноуральский городской округ, село Париж, поселок Бреды", - говорится в сообщении.
Сотрудники и военнослужащие МЧС России вместе с коллегами по РСЧС продолжают практические мероприятия и оказание адресной помощи населению, уточняется в сообщении.
Мониторинг обстановки постоянный, в том числе и на территориях горнозаводской зоны, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья, поясняет пресс-центр.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияЖильеЧелябинская областьРоссияЧесменский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала