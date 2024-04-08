https://ria.ru/20240408/pavodok-1938489374.html

Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась

Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась - РИА Новости, 08.04.2024

Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась

Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:32

2024-04-08T08:32

2024-04-08T14:00

происшествия

жилье

челябинская область

россия

чесменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на утро 7 апреля подтопленными оставались 66 жилых домов. Режим ЧС действует в четырех районах и одном округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе. По данным пресс-центра, обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см. "Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 09.00 (07.00 мск) остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: село Кизильское, Южноуральский городской округ, село Париж, поселок Бреды", - говорится в сообщении. Сотрудники и военнослужащие МЧС России вместе с коллегами по РСЧС продолжают практические мероприятия и оказание адресной помощи населению, уточняется в сообщении. Мониторинг обстановки постоянный, в том числе и на территориях горнозаводской зоны, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938425580.html

челябинская область

россия

чесменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, челябинская область, россия, чесменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024