Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизировалась
В Челябинской области остаются подтопленными 4 дома и 84 приусадебных участка
© ГУМЧС России по Челябинской областиРаботы по прочистке русла реки для снижения уровня паводковых вод в Челябинской области
© ГУМЧС России по Челябинской области
Работы по прочистке русла реки для снижения уровня паводковых вод в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Обстановка в связи с паводком в южных районах Челябинской области стабилизируется, остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на утро 7 апреля подтопленными оставались 66 жилых домов. Режим ЧС действует в четырех районах и одном округе региона - Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Троицком городском округе. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном районе.
По данным пресс-центра, обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется, уровни воды постепенно идут на спад. Так, в Варненском районе этот показатель за сутки составил минус 50 см.
«
"Вода полностью покинула территорию 66 жилых домов и 89 приусадебных участков. По состоянию на 09.00 (07.00 мск) остаются подтопленными четыре жилых дома и 84 приусадебных участка в четырех населенных пунктах: село Кизильское, Южноуральский городской округ, село Париж, поселок Бреды", - говорится в сообщении.
Сотрудники и военнослужащие МЧС России вместе с коллегами по РСЧС продолжают практические мероприятия и оказание адресной помощи населению, уточняется в сообщении.
Мониторинг обстановки постоянный, в том числе и на территориях горнозаводской зоны, где также ожидается непростое прохождение весеннего половодья, поясняет пресс-центр.