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В Тульской области из-за паводка затопило более десяти мостов - РИА Новости, 08.04.2024
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14:11 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938590771.html
В Тульской области из-за паводка затопило более десяти мостов
В Тульской области из-за паводка затопило более десяти мостов - РИА Новости, 08.04.2024
В Тульской области из-за паводка затопило более десяти мостов
Тринадцать низководных мостов в семи муниципальных образованиях подтоплены в Тульской области из-за паводка, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:11
2024-04-08T14:11
происшествия
тульская область
кимовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Тринадцать низководных мостов в семи муниципальных образованиях подтоплены в Тульской области из-за паводка, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "По состоянию на 12.30… на контроле в Тульской области подтоплено 13 низководных мостов в семи муниципальных образованиях", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Подтоплены мосты на реках Ока, Упа и Беспута. По данным ведомства, причина - в прохождении дождевого паводка. Отмечается улучшение ситуации - по данным на понедельник, освободился от воды низководный мост в населенном пункте Устье Кимовского района, еще накануне было подтоплено 14 мостов.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
тульская область
кимовский район
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происшествия, тульская область, кимовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тульская область, Кимовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тульской области из-за паводка затопило более десяти мостов

В Тульской области из-за паводка затопило 13 низководных мостов

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПаводок в Тульской области
Паводок в Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Паводок в Тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Тринадцать низководных мостов в семи муниципальных образованиях подтоплены в Тульской области из-за паводка, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"По состоянию на 12.30… на контроле в Тульской области подтоплено 13 низководных мостов в семи муниципальных образованиях", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
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Подтоплены мосты на реках Ока, Упа и Беспута. По данным ведомства, причина - в прохождении дождевого паводка.
Отмечается улучшение ситуации - по данным на понедельник, освободился от воды низководный мост в населенном пункте Устье Кимовского района, еще накануне было подтоплено 14 мостов.
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ПроисшествияТульская областьКимовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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