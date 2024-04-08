https://ria.ru/20240408/pavodki-1938556042.html

В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков

В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков - РИА Новости, 08.04.2024

В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков

Работа над устранением последствий паводков и подготовкой граждан к ним продолжается, она требует больших усилий со стороны местных и федеральных властей,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:45

2024-04-08T12:45

2024-04-08T12:45

россия

орск

урал

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа над устранением последствий паводков и подготовкой граждан к ним продолжается, она требует больших усилий со стороны местных и федеральных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается напряженная работа в этой области (устранения последствий паводков и подготовкой граждан к ним - ред.). Требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей эта ситуация", - сказал Песков. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

россия

орск

урал

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные улицы Орска Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-04-08T12:45 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, орск, урал, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, видео