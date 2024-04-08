https://ria.ru/20240408/pavodki-1938556042.html
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков - РИА Новости, 08.04.2024
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
Работа над устранением последствий паводков и подготовкой граждан к ним продолжается, она требует больших усилий со стороны местных и федеральных властей,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:45
2024-04-08T12:45
2024-04-08T12:45
россия
орск
урал
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938544503_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_6d370f5b518486dcbf02f7e8d648b1db.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа над устранением последствий паводков и подготовкой граждан к ним продолжается, она требует больших усилий со стороны местных и федеральных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается напряженная работа в этой области (устранения последствий паводков и подготовкой граждан к ним - ред.). Требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей эта ситуация", - сказал Песков. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
россия
орск
урал
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938544503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a2db5865ca6d542d425e4df96862706.jpg
Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-04-08T12:45
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орск, урал, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, видео
Россия, Орск, Урал, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Кремле рассказали о работе по устранению последствий паводков
Песков: ситуация с паводками требует больших усилий от местных властей
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа над устранением последствий паводков и подготовкой граждан к ним продолжается, она требует больших усилий со стороны местных и федеральных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается напряженная работа в этой области (устранения последствий паводков и подготовкой граждан к ним - ред.). Требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей эта ситуация", - сказал Песков.
Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.