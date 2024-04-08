https://ria.ru/20240408/pavodki-1938541918.html

МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было

МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было - РИА Новости, 08.04.2024

МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было

Настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:03

прорыв дамбы в орске

поволжье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко."Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

поволжье

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прорыв дамбы в орске, поволжье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия