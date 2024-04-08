https://ria.ru/20240408/pavodki-1938541918.html
МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было
МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было - РИА Новости, 08.04.2024
МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было
Настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:03
прорыв дамбы в орске
поволжье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье в истории еще не было зафиксировано, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко."Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html
поволжье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, поволжье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Поволжье, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Оренбургская область, Происшествия
МЧС: такой сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье еще не было
МЧС: в истории не было ситуации с паводками на Урале и Поволжье, как в этом году