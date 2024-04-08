https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html
Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах
Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах - РИА Новости, 08.04.2024
Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах
Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:28
2024-04-08T11:28
2024-04-08T11:47
россия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
тюменская область
владимир путин
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", — добавил представитель Кремля.Кроме того, Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. Правительство региона предупредило, что пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.Как заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, тюменская область, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Тюменская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах
Песков: Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов по ситуации с паводками
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", — добавил представитель Кремля.
Кроме того, Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, сейчас в России
подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
Самая сложная ситуация — в Оренбургской области
, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения.
Правительство региона предупредило, что пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.
Как заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.