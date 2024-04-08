https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html

Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах

Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах - РИА Новости, 08.04.2024

Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах

Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:47

россия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

тюменская область

владимир путин

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938505645_0:155:3161:1933_1920x0_80_0_0_54219a082f100401e022b9a4bdd07570.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", — добавил представитель Кремля.Кроме того, Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, сейчас в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. Правительство региона предупредило, что пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.Как заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html

https://ria.ru/20240407/ural-1938448045.html

россия

оренбургская область

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, тюменская область, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)