https://ria.ru/20240408/partiya-1938725207.html

СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"

СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С" - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"

Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T23:19

2024-04-08T23:19

2024-04-08T23:19

россия

индия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ПЗРК будут производиться в Индии с использованием российских технологий, сообщает индийское издание The Print со ссылкой на источники. "Индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии... В то время как первая партия поступила из России, остальные системы (ПЗРК) будут производиться в Индии путем передачи технологий из России", - отмечает издание. Неназванные источники сообщили изданию, что один индийский полк получил эти системы, а еще несколько получат их по мере того, как поставки начнут формироваться. Издание также отмечает, что в данный момент армия Индии использует системы переносного зенитного комплекса "Игла-1М", которые требуют замены. Заказ на "Иглу-С" позволил бы удовлетворить текущие потребности армии в таких системах. Планируется, что позднее индийская армия планирует перейти на усовершенствованные системы противовоздушной обороны VSHORADS. Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщал РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В феврале 2023 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил журналистам в ходе выставки Aero India, что Россия ожидает подписания Индией контракта на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".

https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html

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россия, индия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире