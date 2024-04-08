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СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С" - РИА Новости, 08.04.2024
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23:19 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/partiya-1938725207.html
СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"
СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С" - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"
Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:19
2024-04-08T23:19
россия
индия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ПЗРК будут производиться в Индии с использованием российских технологий, сообщает индийское издание The Print со ссылкой на источники. "Индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии... В то время как первая партия поступила из России, остальные системы (ПЗРК) будут производиться в Индии путем передачи технологий из России", - отмечает издание. Неназванные источники сообщили изданию, что один индийский полк получил эти системы, а еще несколько получат их по мере того, как поставки начнут формироваться. Издание также отмечает, что в данный момент армия Индии использует системы переносного зенитного комплекса "Игла-1М", которые требуют замены. Заказ на "Иглу-С" позволил бы удовлетворить текущие потребности армии в таких системах. Планируется, что позднее индийская армия планирует перейти на усовершенствованные системы противовоздушной обороны VSHORADS. Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщал РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В феврале 2023 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил журналистам в ходе выставки Aero India, что Россия ожидает подписания Индией контракта на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".
https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html
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россия, индия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Россия, Индия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"

The Print: армия Индии получила от РФ первую партию ПЗРК "Игла-С" и сто ракет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ПЗРК будут производиться в Индии с использованием российских технологий, сообщает индийское издание The Print со ссылкой на источники.
"Индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии... В то время как первая партия поступила из России, остальные системы (ПЗРК) будут производиться в Индии путем передачи технологий из России", - отмечает издание.
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Неназванные источники сообщили изданию, что один индийский полк получил эти системы, а еще несколько получат их по мере того, как поставки начнут формироваться.
Издание также отмечает, что в данный момент армия Индии использует системы переносного зенитного комплекса "Игла-1М", которые требуют замены. Заказ на "Иглу-С" позволил бы удовлетворить текущие потребности армии в таких системах. Планируется, что позднее индийская армия планирует перейти на усовершенствованные системы противовоздушной обороны VSHORADS.
Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщал РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В феврале 2023 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил журналистам в ходе выставки Aero India, что Россия ожидает подписания Индией контракта на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".
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