СМИ: индийская армия получила от России первую партию ПЗРК "Игла-С"
The Print: армия Индии получила от РФ первую партию ПЗРК "Игла-С" и сто ракет
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Индии получили первую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ПЗРК будут производиться в Индии с использованием российских технологий, сообщает индийское издание The Print со ссылкой на источники.
"Индийская армия получила первую партию из 24 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", а также 100 ракет в рамках более крупной сделки, по условиям которой остальные ракеты будут произведены в Индии... В то время как первая партия поступила из России, остальные системы (ПЗРК) будут производиться в Индии путем передачи технологий из России", - отмечает издание.
Неназванные источники сообщили изданию, что один индийский полк получил эти системы, а еще несколько получат их по мере того, как поставки начнут формироваться.
Издание также отмечает, что в данный момент армия Индии использует системы переносного зенитного комплекса "Игла-1М", которые требуют замены. Заказ на "Иглу-С" позволил бы удовлетворить текущие потребности армии в таких системах. Планируется, что позднее индийская армия планирует перейти на усовершенствованные системы противовоздушной обороны VSHORADS.
Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщал РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов. Позже победу в данном тендере подтвердил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В феврале 2023 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил журналистам в ходе выставки Aero India, что Россия ожидает подписания Индией контракта на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".