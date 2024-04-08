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Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины - РИА Новости, 08.04.2024
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17:30 08.04.2024 (обновлено: 17:58 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/palestina-1938673965.html
Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины
Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины - РИА Новости, 08.04.2024
Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины
Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:30
2024-04-08T17:58
россия
палестина
оон
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя."Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в Организации Объединенных Наций", - сказал Полянский.Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.Израиль является членом ООН с 1948 года.Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240407/gaza-1938329917.html
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россия, палестина, оон, в мире, дмитрий полянский
Россия, Палестина, ООН, В мире, Дмитрий Полянский
Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины

Полянский призвал к всеобщей поддержке заявки Палестины на членство в ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя.
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"Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в Организации Объединенных Наций", - сказал Полянский.
Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.
Израиль является членом ООН с 1948 года.
Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
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