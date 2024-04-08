https://ria.ru/20240408/palestina-1938673965.html

Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины

Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины - РИА Новости, 08.04.2024

Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины

Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:30

2024-04-08T17:30

2024-04-08T17:58

россия

палестина

оон

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 8 апр – РИА Новости. Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя."Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в Организации Объединенных Наций", - сказал Полянский.Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.Израиль является членом ООН с 1948 года.Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".

https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240407/gaza-1938329917.html

россия

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, палестина, оон, в мире, дмитрий полянский