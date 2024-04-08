https://ria.ru/20240408/otchety-1937602183.html

Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты

Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты - РИА Новости, 08.04.2024

Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты

РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:27

2024-04-08T17:27

2024-04-08T17:27

твой бизнес

корпорация мсп

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

вопрос решен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937614213_0:221:2121:1414_1920x0_80_0_0_7bdb200b805b26838821537c75fded8b.jpg

ВОПРОС:Какую отчетность и когда нужно сдавать в налоговую инспекцию? Можно ли это делать онлайн?ОТВЕТ:О том, какую отчетность предприниматель должен сдавать в ФНС и как это проще сделать, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП)."Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны сдавать в налоговый орган отчетность – документы об исчислении и уплате налогов. Если не подать их вовремя, придется платить штраф", – поясняют в КМСП.РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ)Одним из важных видов отчетности является ежеквартальный отчет о страховых взносах, которые предприниматель платит с зарплаты каждого сотрудника. Срок сдачи этого документа в налоговый орган – до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала (соответственно – январь, апрель, июль и октябрь). В остальные месяцы до 25-го числа следует направить уведомление об исчисленных суммах страховых взносов, которые уплачиваются в этот месяц."РСВ должны сдавать также главы крестьянско-фермерских хозяйств – за себя и других членов хозяйства, но только по итогам года – не позднее 25 января следующего года. Если же в фермерском хозяйстве есть наемные работники, РСВ по ним сдают на общих основаниях", – уточняют эксперты.ФОРМА 6-НДФЛС зарплаты каждого сотрудника платится также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Отчетная форма носит название 6-НДФЛ и подается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями также раз в квартал. В документе указываются все работники, которым предприятие платило зарплату, премии и прочие выплаты в течение отчетного периода (даже если сотрудник проработал всего месяц, его доход должен быть учтен), рассказывают эксперты.БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ"Бухгалтерская отчетность – это отражение имущественных и финансовых дел предприятия. Индивидуальным предпринимателям подавать ее не нужно, а вот для юридических лиц она является обязательной: годовой отчет необходимо сдать до 31 марта", – продолжают специалисты КМСП.При этом, как указано в Федеральном законе о бухгалтерском учете (402-ФЗ), "организации, относящиеся к малым по объему предпринимательства", имеют право на подачу упрощенной бухгалтерской отчетности. В состав "упрощенки" входят те же формы (баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним), но требования к их заполнению существенно мягче."Упрощение отчетности заключается в сокращении числа документов, а также в применении менее детальных форм. Так, утвержденная форма упрощенного баланса содержит всего пять показателей в активе (отражается все имущество компании, включая недвижимость и движимое имущество, дебиторская задолженность контрагентов, оборудование и т.д.) и шесть – в пассиве (там отображаются собственный капитал, привлеченные средства и все долговые обязательства)", – поясняют специалисты Корпорации.В другом обязательном документе – отчете о финансовых результатах – нет разделения по видам расходов по основной деятельности, не выделяется отдельно текущий налог на прибыль и т.д.Формы документов для бухгалтерской отчетности малых предприятий можно найти в разделе "Конструктор документов" на сайте МСП.РФ.КАК ПОДАВАТЬЕсть несколько способов, как подавать отчетность в налоговую:Одни документы в налоговую нужно сдавать раз в год, другие – раз в квартал. Сервис "Календарь предпринимателя" на МСП.РФ заранее сообщит о необходимости сдачи отчетности по разным формам налогообложения, напоминают в Корпорации МСП.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, вопрос решен