https://ria.ru/20240408/otchety-1937602183.html
Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты
Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты - РИА Новости, 08.04.2024
Предприниматель и налоговая: как сдавать отчеты
РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:27
2024-04-08T17:27
2024-04-08T17:27
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корпорация мсп
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ВОПРОС:Какую отчетность и когда нужно сдавать в налоговую инспекцию? Можно ли это делать онлайн?ОТВЕТ:О том, какую отчетность предприниматель должен сдавать в ФНС и как это проще сделать, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП)."Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны сдавать в налоговый орган отчетность – документы об исчислении и уплате налогов. Если не подать их вовремя, придется платить штраф", – поясняют в КМСП.РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ)Одним из важных видов отчетности является ежеквартальный отчет о страховых взносах, которые предприниматель платит с зарплаты каждого сотрудника. Срок сдачи этого документа в налоговый орган – до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала (соответственно – январь, апрель, июль и октябрь). В остальные месяцы до 25-го числа следует направить уведомление об исчисленных суммах страховых взносов, которые уплачиваются в этот месяц."РСВ должны сдавать также главы крестьянско-фермерских хозяйств – за себя и других членов хозяйства, но только по итогам года – не позднее 25 января следующего года. Если же в фермерском хозяйстве есть наемные работники, РСВ по ним сдают на общих основаниях", – уточняют эксперты.ФОРМА 6-НДФЛС зарплаты каждого сотрудника платится также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Отчетная форма носит название 6-НДФЛ и подается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями также раз в квартал. В документе указываются все работники, которым предприятие платило зарплату, премии и прочие выплаты в течение отчетного периода (даже если сотрудник проработал всего месяц, его доход должен быть учтен), рассказывают эксперты.БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ"Бухгалтерская отчетность – это отражение имущественных и финансовых дел предприятия. Индивидуальным предпринимателям подавать ее не нужно, а вот для юридических лиц она является обязательной: годовой отчет необходимо сдать до 31 марта", – продолжают специалисты КМСП.При этом, как указано в Федеральном законе о бухгалтерском учете (402-ФЗ), "организации, относящиеся к малым по объему предпринимательства", имеют право на подачу упрощенной бухгалтерской отчетности. В состав "упрощенки" входят те же формы (баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним), но требования к их заполнению существенно мягче."Упрощение отчетности заключается в сокращении числа документов, а также в применении менее детальных форм. Так, утвержденная форма упрощенного баланса содержит всего пять показателей в активе (отражается все имущество компании, включая недвижимость и движимое имущество, дебиторская задолженность контрагентов, оборудование и т.д.) и шесть – в пассиве (там отображаются собственный капитал, привлеченные средства и все долговые обязательства)", – поясняют специалисты Корпорации.В другом обязательном документе – отчете о финансовых результатах – нет разделения по видам расходов по основной деятельности, не выделяется отдельно текущий налог на прибыль и т.д.Формы документов для бухгалтерской отчетности малых предприятий можно найти в разделе "Конструктор документов" на сайте МСП.РФ.КАК ПОДАВАТЬЕсть несколько способов, как подавать отчетность в налоговую:Одни документы в налоговую нужно сдавать раз в год, другие – раз в квартал. Сервис "Календарь предпринимателя" на МСП.РФ заранее сообщит о необходимости сдачи отчетности по разным формам налогообложения, напоминают в Корпорации МСП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, вопрос решен
Твой бизнес, Корпорация МСП, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Вопрос решен
Какую отчетность и когда нужно сдавать в налоговую инспекцию? Можно ли это делать онлайн?
О том, какую отчетность предприниматель должен сдавать в ФНС
и как это проще сделать, мы попросили рассказать экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП).
"Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны сдавать в налоговый орган отчетность – документы об исчислении и уплате налогов. Если не подать их вовремя, придется платить штраф", – поясняют в КМСП.
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ)
Одним из важных видов отчетности является ежеквартальный отчет о страховых взносах, которые предприниматель платит с зарплаты каждого сотрудника. Срок сдачи этого документа в налоговый орган – до 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала (соответственно – январь, апрель, июль и октябрь). В остальные месяцы до 25-го числа следует направить уведомление об исчисленных суммах страховых взносов, которые уплачиваются в этот месяц.
«
"РСВ должны сдавать также главы крестьянско-фермерских хозяйств – за себя и других членов хозяйства, но только по итогам года – не позднее 25 января следующего года. Если же в фермерском хозяйстве есть наемные работники, РСВ по ним сдают на общих основаниях", – уточняют эксперты.
С зарплаты каждого сотрудника платится также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Отчетная форма носит название 6-НДФЛ и подается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями также раз в квартал. В документе указываются все работники, которым предприятие платило зарплату, премии и прочие выплаты в течение отчетного периода (даже если сотрудник проработал всего месяц, его доход должен быть учтен), рассказывают эксперты.
«
"Бухгалтерская отчетность – это отражение имущественных и финансовых дел предприятия. Индивидуальным предпринимателям подавать ее не нужно, а вот для юридических лиц она является обязательной: годовой отчет необходимо сдать до 31 марта", – продолжают специалисты КМСП.
При этом, как указано в Федеральном законе о бухгалтерском учете (402-ФЗ), "организации, относящиеся к малым по объему предпринимательства", имеют право на подачу упрощенной бухгалтерской отчетности. В состав "упрощенки" входят те же формы (баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним), но требования к их заполнению существенно мягче.
«
"Упрощение отчетности заключается в сокращении числа документов, а также в применении менее детальных форм. Так, утвержденная форма упрощенного баланса содержит всего пять показателей в активе (отражается все имущество компании, включая недвижимость и движимое имущество, дебиторская задолженность контрагентов, оборудование и т.д.) и шесть – в пассиве (там отображаются собственный капитал, привлеченные средства и все долговые обязательства)", – поясняют специалисты Корпорации.
В другом обязательном документе – отчете о финансовых результатах – нет разделения по видам расходов по основной деятельности, не выделяется отдельно текущий налог на прибыль и т.д.
Формы документов для бухгалтерской отчетности малых предприятий можно найти в разделе "Конструктор документов" на сайте МСП.РФ.
Есть несколько способов, как подавать отчетность в налоговую:
- лично в налоговый орган по месту регистрации предприятия;
- письмом с описью вложения;
- в электронной форме (потребуется квалифицированная электронная подпись);
- через оператора электронного документооборота;
- через сайт Федеральной налоговой службы.
Одни документы в налоговую нужно сдавать раз в год, другие – раз в квартал. Сервис "Календарь предпринимателя" на МСП.РФ заранее сообщит о необходимости сдачи отчетности по разным формам налогообложения, напоминают в Корпорации МСП
.