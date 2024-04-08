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Власти Оренбургской области рассказали о ситуации в затопленном Орске

Власти Оренбургской области рассказали о ситуации в затопленном Орске - РИА Новости, 08.04.2024

Власти Оренбургской области рассказали о ситуации в затопленном Орске

Ситуация в затопленном Орске пока все еще остается сложной, хотя большая вода пошла на спад, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:34

2024-04-08T22:34

2024-04-08T23:14

происшествия

орск

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в затопленном Орске пока все еще остается сложной, хотя большая вода пошла на спад, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. "В Оренбургской области продолжается борьба с паводком и его последствиями. Ситуация в Орске пока все еще остается сложной, хотя большая вода пошла на спад. Подтоплено 6987 жилых домов, эвакуировано 2467 человек (в том числе 704 ребенка). Организованы 16 пунктов временного размещения, в них находятся размещены 1455 человек, из них 223 ребенка", - говорится в сообщении. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске