https://ria.ru/20240408/orsk-1938717662.html

Члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по сто тысяч рублей

Члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.04.2024

Члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по сто тысяч рублей

По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:47

2024-04-08T21:47

2024-04-08T21:47

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 8 апр - РИА Новости. По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды, сообщил мэр города Василий Козупица. "Наш губернатор Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. По 100 тысяч рублей получат все члены семьи - и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", - написал Козупица в своём Telegram-канале. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что жители Оренбужья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

урал

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орск, оренбургская область, урал, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске