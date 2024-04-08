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В Орске усилят патрули для предотвращения мародерства

В Орске усилят патрули для предотвращения мародерства - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске усилят патрули для предотвращения мародерства

В частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства, сообщил мэр города Василий Козупица. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:04

2024-04-08T21:04

2024-04-08T21:18

орск

происшествия

оренбургская область

александр куренков (мчс)

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр - РИА Новости. В частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства, сообщил мэр города Василий Козупица."Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров", - написал Козупица в своем Telegram-канале.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

урал

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орск, происшествия, оренбургская область, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал, наводнения в россии — 2024