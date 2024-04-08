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В затопленном Орске построят новую дамбу - РИА Новости, 08.04.2024
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19:26 08.04.2024 (обновлено: 19:32 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orsk-1938699685.html
В затопленном Орске построят новую дамбу
В затопленном Орске построят новую дамбу - РИА Новости, 08.04.2024
В затопленном Орске построят новую дамбу
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске построят новую дамбу, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:26
2024-04-08T19:32
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
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ОРСК, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске построят новую дамбу, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Построим новую дамбу в Орске, сделаем полноценный проект. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", - процитировали губернатора в правительстве области.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Происшествия
В затопленном Орске построят новую дамбу

Правительство Оренбургской области пообещало построить новую дамбу в Орске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске построят новую дамбу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Построим новую дамбу в Орске, сделаем полноценный проект. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", - процитировали губернатора в правительстве области.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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ОрскПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьПроисшествия
 
 
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