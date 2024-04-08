https://ria.ru/20240408/orsk-1938699685.html

В затопленном Орске построят новую дамбу

В затопленном Орске построят новую дамбу - РИА Новости, 08.04.2024

В затопленном Орске построят новую дамбу

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске построят новую дамбу, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:26

2024-04-08T19:26

2024-04-08T19:32

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

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ОРСК, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске построят новую дамбу, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Построим новую дамбу в Орске, сделаем полноценный проект. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", - процитировали губернатора в правительстве области.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

орск

оренбургская область

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Кирилл Волков

орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия