https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства

Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства - РИА Новости, 08.04.2024

Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства

Жители Орска, проживавшие в непосредственной близости от прорванной дамбы, собрались на Комсомольской площади города у здания местной администрации, они... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:07

2024-04-08T19:07

2024-04-08T19:07

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Жители Орска, проживавшие в непосредственной близости от прорванной дамбы, собрались на Комсомольской площади города у здания местной администрации, они объяснили одну из причин своего недовольства и возникшие вопросы к местным властям, включая мэра Василия Козупицу, передает корреспондент РИА Новости. Жители рассказали, что никто не предупреждал их заранее об эвакуации. "По факту пятого числа после восьми вечера дамбу просто разрывает… Дома затопило в считанные часы… Звонили во все службы, никто не отвечал, отмазывались", - рассказала одна из девушек. По ее словам, четвертого апреля мэр Орска приезжал на дамбу и говорил, что никаких проблем нет, прорыва не ожидается. Жители на площади также негодуют из-за мародерства, участившегося после прорыва дамбы. Они рассказывают, что из их домов начали "без стыда" выносить имущество. Им приходится оставаться в подтопленных домах из-за опасений, что их могут ограбить. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html

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орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске