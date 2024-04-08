https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html
Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства
Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства - РИА Новости, 08.04.2024
Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства
Жители Орска, проживавшие в непосредственной близости от прорванной дамбы, собрались на Комсомольской площади города у здания местной администрации, они... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:07
2024-04-08T19:07
2024-04-08T19:07
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Жители Орска, проживавшие в непосредственной близости от прорванной дамбы, собрались на Комсомольской площади города у здания местной администрации, они объяснили одну из причин своего недовольства и возникшие вопросы к местным властям, включая мэра Василия Козупицу, передает корреспондент РИА Новости. Жители рассказали, что никто не предупреждал их заранее об эвакуации. "По факту пятого числа после восьми вечера дамбу просто разрывает… Дома затопило в считанные часы… Звонили во все службы, никто не отвечал, отмазывались", - рассказала одна из девушек. По ее словам, четвертого апреля мэр Орска приезжал на дамбу и говорил, что никаких проблем нет, прорыва не ожидается. Жители на площади также негодуют из-за мародерства, участившегося после прорыва дамбы. Они рассказывают, что из их домов начали "без стыда" выносить имущество. Им приходится оставаться в подтопленных домах из-за опасений, что их могут ограбить. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
https://ria.ru/20240408/most-1938638028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства
Жители Орска назвали действия мэрии и мародерство причинами недовольства
ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Жители Орска, проживавшие в непосредственной близости от прорванной дамбы, собрались на Комсомольской площади города у здания местной администрации, они объяснили одну из причин своего недовольства и возникшие вопросы к местным властям, включая мэра Василия Козупицу, передает корреспондент РИА Новости.
Жители рассказали, что никто не предупреждал их заранее об эвакуации. "По факту пятого числа после восьми вечера дамбу просто разрывает… Дома затопило в считанные часы… Звонили во все службы, никто не отвечал, отмазывались", - рассказала одна из девушек. По ее словам, четвертого апреля мэр Орска приезжал на дамбу и говорил, что никаких проблем нет, прорыва не ожидается.
Жители на площади также негодуют из-за мародерства, участившегося после прорыва дамбы. Они рассказывают, что из их домов начали "без стыда" выносить имущество. Им приходится оставаться в подтопленных домах из-за опасений, что их могут ограбить.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал
. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС
оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области
как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков
.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.